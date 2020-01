Shaquille O'Neal conmovió con su llanto en televisión por la muerte de Kobe Bryant

Las muestras de respeto y conmoción siguen latentes en el mundo del deporte, luego del trágico fallecimiento que tuvo el pasado domingo el legendario ex basquetbolista Kobe Bryant, en un accidente de helicóptero, junto a su hija Gianna y otras siete personas.

Esta vez fue el ex pívot Shaquille O'Neal el que acaparó la mayor atención en televisión y redes sociales.

O'Neal, en una transmisión especial desde el Staples Center, entre lágrimas admitió que jamás se podría haber imaginado algo como la muerte de Bryant, mientras recordó a su ex compañero de equipo como un gran jugador, con quien al final superó sus diferencias e intercambiaban mensajes de texto.

Los comentarios de O'Neal llegaron al comienzo del programa previo al que hubiese sido el segundo partido de la jornada que trasmitiría la cadena de televisión TNT, entre los Lakers y Los Angeles Clippers.

O'Neal, que antes de la tragedia de Bryant había perdido también a una hermana, reconoció que está demasiado devastado por todo lo sucedido y consideró que la información de la muerte de la "Mamba Negra", en un principio se trataba de algo que no "podía" ser real.

“I haven’t felt a pain that sharp in a while.. it definitely changes me.”’@SHAQ on the loss of his brother, Kobe. pic.twitter.com/dM5i0DDgGK