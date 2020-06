Michael Jordan participó de un torneo de pesca y ayudó a capturar a uno de los peces más grandes del mundo

El 2020 ha sido un año particular para el ex jugador de baloncesto Michael Jordan, quien junto con lanzar la serie The Last Dance, un documental que se apoyó en la última temporada ganadora de Chicago Bulls, el legendario escolta fue protagonista como una de las personalidades más reconocidas en el mundo del deporte que se pronunció ante el asesinato de George Floyd, el ciudadano afroamericano que fue víctima de abuso policial en Estados Unidos.

Y en las últimas horas, Jordan volvió a tener una aparición pública. Esta vez fue Morehead City, Carolina del Norte, muy cerca de la ciudad donde se crió junto a su familia.

Junto a su yate "Catch 23", Michael protagonizó una de las jornadas del Big Rock Blue Marlin, uno de los torneos de pesca más importantes en Estados Unidos. El evento, que celebra su edición número 62, ofrece una bolsa de más de tres millones de dólares y también sirve para recaudar fondos que son donados a la investigación contra el cáncer.

Junto al resto de la tripulación, MJ fue protagonista de una de las imágenes del día, ya que lograron capturar a un marlín azul de poco más de 200 kilogramos, lo que significó la quinta pesca más importante en lo que va del torneo.

"Pasó un tiempo desde que estuve en Morehead City. Sólo está a unas 100 millas de Wilmington y siempre ha sido grandioso para mí poder volver. Estoy contento de estar de vuelta. Gracias por invitarme", dijo Jordan en diálogo con la prensa local una vez que el bote llegó al muelle.