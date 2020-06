El nuevo formato de la NBA puso fin a la carrera del histórico Vince Carter

El anuncio del regreso de la NBA para fines de julio no fue una buena noticia para todo el mundo, ya que el nuevo formato que se implementó para la vuelta de la actividad dejará fuera a un histórico como Vince Carter.

La nueva metodología para la vuelta del deporte de los anillos solo contempla a 22 equipos, grupo en el que Atlanta Hawks, escuadra donde milita Carter, no está contemplado.

Desde 2019 que el jugador de 43 años declaró que este sería su último año en actividad. Sin embargo, nadie esperaba que su final se diera de esta manera.

Carter posee un impresionante récord en la NBA, habiendo disputado 22 temporadas en su carrera.

Además "Vinsanity" es recordado por haber marcado época con los Toronto Raptors, lo que incluso llevó a que hicieran un documental de su influencia en el baloncesto canadiense y la cultura pop.

Vince Carter’s career is officially over since the Hawks will not be part of the 22 teams playing when the season resumes.



What a ride it’s been for Vinsanity. pic.twitter.com/FD47qSPc5A