Fanático de Miami Heat sorprendió con tatuaje del escudo en su cabeza

La imagen de un seguidor de Miami Heat tatuándose el escudo del equipo en su cabeza se hizo viral durante los últimos días en las redes sociales, debido al gran fanatismo que exhibió el sujeto.

En el mundo virtual varios usuarios festinaron con la ocurrencia del hincha de los floridanos, que se grabó de forma permanente el logo de los subcampeones de la NBA.

"El de verdad que ama a su equipo", escribió la cuenta en Twitter de NBA Central, que exhibió el hecho, generando miles de comentarios.

He really loves his team



(IG: bronnerbros) pic.twitter.com/2Dz726PjOk