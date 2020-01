Figuras del baloncesto reaccionaron a la muerte de Kobe Bryant

La muerte de Kobe Bryant golpeó de sobremanera al mundo del baloncesto. Tanto retirados exponentes como actuales figuras de la NBA reaccionaron al lamentable deceso que tuvo lugar durante este domingo.

Desde Manu Ginobili y Dwyane Wade a la joven estrella Luka Doncic entregaron sus sensaciones en las redes sociales.

Revisa algunas de las reacciones por el fallecimiento de Kobe:

This is not real right now — Paul Pierce (@paulpierce34) January 26, 2020

Nooooooooooo God please No! — DWade (@DwyaneWade) January 26, 2020

Devastated. — Manu Ginobili (@manuginobili) January 26, 2020

💔🖤 — John Wall (@JohnWall) January 26, 2020

Please no. Please god no. It can’t be true. — Kevin Love (@kevinlove) January 26, 2020

NO PLEASE🙏 — Luka Doncic (@luka7doncic) January 26, 2020