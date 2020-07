Kyrie Irving realizará millonaria donación para complementar sueldos de jugadoras de la WNBA

El jugador de Brooklyn Nets Kyrie Irving donará un millón y medio de dólares a la WNBA, asociación de baloncesto femenino de Estados Unidos, con la finalidad de complementar los sueldos de las deportistas que no estarán presentes en la temporada.

La información fue dada a conocer por el medio Bleacher Report, a través del cual fue detallado que el dinero buscará que todas las jugadoras reciban su salario, pese a que no jueguen por temores ante el coronavirus o por motivos de justicia social.

El dinero llegará por parte del KAI Empowerment Initiave, que Irving lanzó este mismo lunes y que también entregará a las jugadoras un programa de educación financiera.

