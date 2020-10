Palmarés: Los Angeles Lakers igualó a Boston Celtics como el más ganador de la NBA

Los Angeles Lakers conquistó este domingo el título de la NBA e igualó a Boston Celtics como el equipo más ganador del torneo con 17 coronas.

Los californianos no ganaban el certamen hace 10 años y lo dedicaron a su fallecida leyenda Kobe Bryant, quien justamente fue protagonista en 2010.

Revisa el palmarés de la NBA:

Los Angeles Lakers (17)

Boston Celtics (17)

Chicago Bulls (6)

Golden State Warriors (6)

San Antonio Spurs (5)

Miami Heat (3)

Detroit Pistons (3)

Philadelphia 76ers (3)

Houston Rockets (2)

New York Knicks (2)

Toronto Raptors (1)

Cleveland Cavaliers (1)

Dallas Mavericks (1)

Oklahoma City Thunder (1)

Washington Wizards (1)

Portland Trail Blazers (1)

Milwaukee Bucks (1)

Atlanta Hawks (1)

Sacramento Kings (1)

Baltimore Bullets (1)

Revisa todos los campeones de la NBA:

1947 Philadelphia Warriors

1948 Baltimore Bullets

1949 Minneapolis Lakers

1950 Minneapolis Lakers

1951 Rochester Royals

1952 Minneapolis Lakers

1953 Minneapolis Lakers

1954 Minneapolis Lakers

1955 Philadelphia Warriors

1956 Boston Celtics

1957 Boston Celtics

1958 St. Louis Hawks

1959 Boston Celtics

1960 Boston Celtics

1961 Boston Celtics

1962 Boston Celtics

1963 Boston Celtics

1964 Boston Celtics

1965 Boston Celtics

1966 Boston Celtics

1967 Philadelphia 76ers

1968 Boston Celtics

1969 Boston Celtics

1970 New York Knicks

1971 Milwaukee Bucks

1972 Los Angeles Lakers

1973 New York Knicks

1974 Boston Celtics

1975 Golden State Warriors

1976 Boston Celtics

1977 Portland Trail Blazers

1978 Washington Bullets

1979 Seattle SuperSonics

1980 Los Angeles Lakers

1981 Boston Celtics

1982 Los Angeles Lakers

1983 Los Angeles Lakers

1984 Boston Celtics

1985 Los Angeles Lakers

1986 Boston Celtics

1987 Los Angeles Lakers

1988 Los Angeles Lakers

1989 Detroit Pistons

1990 Detroit Pistons

1991 Chicago Bulls

1992 Chicago Bulls

1993 Chicago Bulls

1994 Houston Rockets

1995 Houston Rockets

1996 Chicago Bulls

1997 Chicago Bulls

1998 Chicago Bulls

1999 New York Knicks

2000 Los Angeles Lakers

2001 Los Angeles Lakers

2002 Los Angeles Lakers

2003 San Antonio Spurs

2004 Detroit Pistons

2005 San Antonio Spurs

2006 Miami Heat

2007 San Antonio Spurs

2008 Boston Celtics

2009 Los Angeles Lakers

2010 Los Angeles Lakers

2011 Dallas Mavericks

2012 Miami Heat

2013 Miami Heat

2014 Miami Heat

2015 Golden State Warriors

2016 Cleveland Cavaliers

2017 Golden State Warriors

2018 Golden State Warriors

2019 Toronto Raptors

2020 Los Angeles Lakers