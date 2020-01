Partido de las estrellas en la NBA presentará nuevo formato y tendrá homenaje a Kobe Bryant

La NBA anunció este jueves que el Juego de las Estrellas 2020, para incentivar la competencia de los astros que participarán en el duelo, presentará un nuevo formato con el fin de destinar premios a organizaciones de caridad.

Además, el último cuarto de este partido presentará un cambio en honor al fallecido Kobe Bryant, quien participó en 18 ocasiones en este juego.

El Team Giannis y el Team LeBron elegirán una organización de caridad de la ciudad de Chicago, que acogerá el All Stars en 2020, y competirán en los tres primeros cuartos, cada uno de 12 minutos y con un marcador inicial de 0-0. El ganador de cada lapso de tiempo conseguirá 100 mil dólares para la comunidad elegida.

Al inicio del último cuarto, se determinará un puntaje final como objetivo, determinado por el marcador acumulado de los tres tiempos anteriores, y agregando 24 unidades, el número que utilizaba Kobe Bryant.

Por ejemplo, si al final del tercer cuarto el marcador es 100-95, este puntaje objetivo será 124. Para vencer en el All Star Game, cualquiera de los equipos tiene que alcanzar esos 124 puntos. El primero que llegue a esa cifra se queda con el premio mayor, de 200 mil dólares.

Si un equipo gana los tres cuartos correspondientes, además del último cuarto final, logrará donar medio millón de dólares a su organización. Por su parte, el cuadro perdedor, recibirá 100 mil de consuelo.

El Juego de las Estrellas de la NBA se disputará el 16 de febrero en el United Center en Chicago, a las 22:00 horas (01:00 GMT).

