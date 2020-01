Toronto Raptors superó a San Antonio Spurs en una triste jornada de luto en la NBA

La jornada del domingo tuvo un sentimiento de luto y desolación dentro de la NBA, luego de conocerse la trágica muerte del ex superestrella de Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, lo que hizo que todos los equipos de los ocho partidos que se disputaron, le rindiesen un sentido homenaje, destacando entre ellos el choque entre Toronto Raptors y San Antonio Spurs, con triunfo para los canadienses por 106-110 en tierras texanas.

Ambos equipos comenzaron el partido aguantando el balón durante 24 segundos en recuerdo del número 24 que la ex superestrella de los Lakers vistió la mitad de sus 20 años de carrera con la franquicia californiana.

Pausing to remember a great one, gone too soon. pic.twitter.com/YOAIkldiX4

Los jugadores de ambos equipos, que se enteraron de la muerte de Bryant, de 41 años, una hora antes que diese comienzo el partido, admitieron al concluirlo que el pensamiento siempre estuvo puesto en la tragedia.

El entrenador de los Spurs, Gregg Popovich, siempre mostró públicamente su aprecio y respeto por Bryant, y esa admiración fue evidente cuando la organización ofreció un vídeo tributo durante la última aparición de la leyenda de los Lakers en San Antonio.

Los Spurs guardaron un momento de silencio antes del partido. Los entrenadores asistentes de los Spurs, Becky Hammon y Tim Duncan, y el base Lonnie Walker IV estaban emocionados. Hammon y Walker se limpiaron las lágrimas y Duncan se tapó la cara con las manos.

RT @johndelizondo: Heartbreaking images from the #Spurs game by NBA TV. Tim Duncan, Becky Hammon, and Sean Elliott in tears from today's news about Kobe Bryant. pic.twitter.com/oGH7mf8n7b