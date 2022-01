Cristian Santander y el camino al Mundial: Nuestra idea es luchar y ser competitivos

El técnico de la selección chilena de baloncesto, Cristián Santander, adelantó en entrevista con AlAireLibre.cl sus metas con el elenco nacional y aseguró que lo principal es armar un proceso que le permita seguir creciendo como equipo y que quede una base sólida en todos los niveles para quienes continúen con su trabajo.

"Nosotros tenemos que tratar de conseguir, dada la coyuntura de que a veces los jugadores no están por distintos motivos, y ante ello debemos luchar por ser competitivos independiente de los nombres propios que podamos reunir en cada ventana o en el repechaje cuadrangular de 2021, y ahí fue positivo tener a todos los jugadores que queríamos en ese momento. Éramos candidatos para ganar esos partidos, y después ante Brasil algunas ausencias y el mismo poderío de ellos fueron decantando que nos ganen. La idea es seguir dando pasos y seguir creciendo", dijo Santander.

"Tenemos una base importante de jugadores, y más allá de eso, tenemos en el radar a unos 30 jugadores, unos salen, otros entran de acuerdo a su momento", añadió.

Con respecto a la opción de clasificar al Mundial de 2023, a realizarse en Japón, Indonesia y Filipinas, Santander comentó que hay dividir en dos las sensaciones dado que siempre está la ilusión a sabiendas de que es difícil.

"Hay que dividir en dos. Primero no hay que matarle la ilusión al hincha que quiere ver a su selección en un Mundial nuevamente, y con el otro ojo, decirles que es un camino muy difícil, porque primero hay que clasificar entre los tres primeros de este grupo que están Brasil, Uruguay y Colombia, y después hay un arrastre de puntos a segunda ronda para jugar ante Estados Unidos, México y Puerto Rico, y de esos seis, clasificarán tres al Mundial y un mejor cuarto. Sería muy fácil ilusionar a la gente, pero la idea nuestra es dar nuestro mayor esfuerzo, y luchar por competir y por ganar", expresó Santander, quien tiene en 2023 otro importante desafío: los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

"Es un torneo importante, un megaevento y ojalá que la suma de ventanas, los partidos que jugamos nos permita llegar con esta misma base para llegar a ser competitivos donde vienen los mejores siete equipos de América, incluidos Estados Unidos, Brasil, Argentina", expresó.

"La idea es llegar con misma la base, pero los Juegos no es un torneo estrictamente FIBA, por lo que no está la obligación de ceder al jugador como sí la tienen en las ventanas o para un Sudamericano. En este caso vamos a trabajar con los clubes para tener los permisos correspondientes y así tener a nuestros mejores jugadores", añadió Santander, quien en su calidad de head coach trabaja además con selecciones menores, siendo su objetivo personal armar una base importante para el baloncesto masculino chileno.

"Estoy en mi segundo año y lo que me gustaría es armar un proceso, donde hay mucho por hacer, para que quienes vengan después no partan de cero. Me siento cómodo o he hecho trabajos con el paso del tiempo se han recogido frutos y ese es mi objetivo", finalizó.