Mateo Garralda: Mi objetivo es dirigir a Chile en los Panamericanos de Santiago

El seleccionador de balonmano de Chile, el español Mateo Garralda, aseguró, que pese a haber recibido ofertas para regresar a Europa, su "objetivo" es poder dirigir al combinado nacional en los Juegos Panamericanos que se disputarán en Santiago el 2023.

"He tenido alguna oferta en los últimos meses, pero después de la plata en los Juegos Panamericanos de Lima se me abrió el gusanillo de los Panamericanos de 2023. Mi contrato no es hasta 2023, me queda este año y el siguiente, pero me gustaría estar aquí en 2023. Es un objetivo", señaló en un encuentro con los medios organizado por la Federación Española de Balonmano.

Una competición en la que Garralda confía en que la selección chilena dé un nuevo paso hacia adelante y se convierta, como ya ocurrió en los pasados Panamericanos de Lima, en una alternativa real al dominio de Brasil y Argentina en el balonmano sudamericano.

"A Brasil ya nos lo comimos en los Juegos Panamericanos", recordó entre risas Garralda. "Pero con los pies en el suelo, sí somos los terceros en discordia y acercarnos a Brasil y Argentina hoy es complicado, porque ellos tienen unas Ligas, como en el caso de Brasil, profesionales, y esto en Chile a día de hoy es imposible", explicó el técnico español.

En este sentido, Mateo Garralda aseguró que la única forma para poder seguir recortando la distancia que le separa de brasileños y argentinos pasa por aumentar el número de jugadores chilenos presentes en las ligas europeas.

"Mi exigencia para conmigo mismo como para mis jugadores es la máxima. No valen excusas. Debemos exigirnos seguir progresando", recalcó Garralda.

Una exigencia que tiene como objetivo lograr que el combinado chileno juegue lo mejor posible y pueda pelear por el oro en todos los campeonatos que se disputen en América.