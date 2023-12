Bienvenido Front anunció el fin de su ciclo al frente del equipo chileno de remo

El español Bienvenido Front anunció el fin de su laureado ciclo como head coach del equipo chileno de remo, junto al que conquistó 86 medallas desde que llegó en el 2013.

A pesar de este exitoso proceso y en la preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024, el europeo dio a conocer la decisión de su salida del cargo.

"Es una decisión que está tomada hace muchos meses y tomó fuerza a medida que se fue acercando el fin de año", dijo en una conferencia de prensa junto al Comité Olímpico de Chile y el Instituto Nacional del Deporte.

Respecto a sus razones, aseguró que "es un compromiso con mi familia. Ni ellos ni yo estábamos convencidos de que esto llegase, pero ha tomado forma. No hay ningún motivo para que me vaya de Chile, lo he disfrutado mucho, pero la razón es mi familia".

Por último, Front explicó que "llevo 45 años como profesional, ni mis hijos ni mi familia me habían pedido nada, pero me pidieron que volviese y creo que corresponde, a enfocar la cosa de otra manera".

🥹🥹 ¡NO NOS HAGAS LLORAR, BIENVE! 🥹🥹



Hoy, en el Centro de Entrenamiento Olímpico Marlene Ahrens, el Head Coach del Team Chile de Remo, Bienvenido Front, anunció que dejará nuestro país luego de casi 11 años.



Acompañado por el Presidente del COCH, Miguel Ángel Mujica; y el… pic.twitter.com/EaW91I8kbZ — Team Chile (@TeamChile_COCH) December 4, 2023