Fanáticos del boxeo aseguran que la victoria de Jake Paul sobre Tyron Woodley fue arreglada

Fanáticos del boxeo aseguraron que la victoria del youtuber Jake Paul sobre el multicampeón Tyron Woodley estuvo arreglada, en el marco de la esperada pelea disputada en Tampa.

Paul ganó por nocaut en el sexto asalto de un combate disputado en la jornada de sábado en Estados Unidos, pero los aficionados sospecharon de un movimiento con la mano derecha del streamer al momento de impactar a su rival.

Según los espectadores, Paul torció la mano antes de golpear a la estrella de UFC, quien fue tumbado de inmediato sin tener reacción, lo que llamó aún más la atención de los televidentes.

Jake ya había derrotado a Woodley en agosto pasado por decisión dividida de los jueces y esta revancha era muy esperada.

Rigged? The twist of the hand to let him know it's time to flop? pic.twitter.com/0BqOo8rqll pic.twitter.com/6ZWqJdsEyh