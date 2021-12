Julio César Chavez Jr. confirmó conversaciones para combate ante el youtuber Jake Paul

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. confirmó que ha tenido conversaciones para pactar un combate ante el youtuber estadounidense Jake Paul, en una exhibición en la que las ganancias se repartirán en partes iguales.

"Ya hubo un acercamiento. Me habló Guadalupe Valencia, creo que es representante de ellos y que fue mío hace tiempo. Le dije 50 y 50 por ciento, para que las cosas vayan parejas. Para que los acuerdos sean parejos y que las promotoras tomen de la misma manera y seriedad a los dos", declaró el pugilista.

Además, Chávez Jr. explicó que Paul no puede exigir un monto mayor de dinero debido a que no es un boxeador profesional, por lo que no expone su carrera dentro de los cuadriláteros como sí lo hace el mexicano.

"No voy a subir a perder, voy a dar 190 libras y voy a ir a ganarle porque no sabe boxear. Le voy a ganar, entonces ellos, la empresa, muchos quieren que pierda porque él es el youtuber, pero si lo noqueo pueden ganar mucho más", apuntó.

"Yo siempre he vendido y en todo el mundo me conocen. Una combinación posiblemente venderíamos más que Canelo y Chávez, entonces estoy hablando de esa dimensión. Es cuestión de que se animen. Que se haga, yo estoy más que puesto si se llega a un acuerdo, si no yo tengo fecha el 5 de febrero en México", sentenció Chávez Jr. sobre la realización del combate con Paul.