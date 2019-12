Padre de Andy Ruiz Jr. criticó preparación de su hijo: "Hubo exceso de celebración"

Andrés Ruiz, padre del ex campeón mundial de boxeo Andy Ruiz Jr., criticó a su hijo por la escasa preparación que tuvo para la revancha con el británico Anthony Joshua, quien le arrebató los títulos con una victoria por puntos en Arabia Saudita.

Para el progenitor del púgil, éste tuvo "exceso de celebración" luego de ganarle al inglés en junio pasado, pues "todos los políticos venían a recogerlo de Guadalajara", según señaló a la cadena ESPN.

"Nunca se concentró bien. Le decía que se concentrara bien, que no podía llegar en ese peso porque no le iba a hacer nada a Joshua, por eso está reconociendo eso", completó Ruiz padre, haciendo eco de los dichos de su hijo, quien llegó con variso kilos de más al combate.

"Nunca se preparó, no hacía caso a Manny -Robles, su entrenador-, no le tenía respeto, se iba y él solo corría, me decía Manny que le mandó un video de que corrió, ahora aprendió esa lección. Me da gusto que aprendió la lección", declaró.

Andy Ruiz Jr. señaló tras la pelea que "los tres meses que pasé de fiesta celebrando me afectaron. Pero qué puedo decir, sólo debo aprender de estos errores ahora que soy joven ya que éste es recién el comienzo para mi".