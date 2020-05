George Foreman dio a conocer que Muhammad Ali le temía a la pegada de Mike Tyson

De acuerdo al ex boxeador, Cassius Clay le reveló que no se tenía confianza en una hipotética pelea con el neoyorquino.

El ex boxeador George Foreman reveló que Muhammad Ali le temía a la pegada de Mike Tyson y que incluso no se tenía confianza para un hipotético enfrentamiento entre ambos, en una de las entrevistas que brindó para el libro del autor Fiaz Rafiq sobre la vida del nacido en Louisville.

De acuerdo a "Big George", él y Cassius Clay conversaron una vez con respecto al neoyorquino cuando le preguntó si es que creía que Tyson podría vencer a cualquiera.

"El me dijo, hombre, 'Tyson golpea muy fuerte'. Creía que él pegaba más fuerte que cualquiera a quien se hubiese enfrentado. Una vez me señaló que no se sentía con la confianza de que alguna vez pudiera vencerlo", postuló Foreman.