Mike Tyson y el día que encontró a su ex esposa con Brad Pitt: Me imploró que no le pegara

El pugilista señaló que no le guarda rencor al famoso actor, porque "si así fuese, ya no estaría vivo".

Mike Tyson, ex campeón de los pesos pesados y leyenda del boxeo mundial, contó detalles de una de las anécdotas que reveló en su libro "La Verdad Indiscutida" (Undisputed Truth), cuando encontró a su ex esposa, la actriz Robin Givens, con el famoso actor Brad Pitt.

El diario Marca, en un perfil dedicado a las confesiones del boxeador, recordó que el incómodo momento, relatado por "Iron" Mike en el programa The Real, ocurrió a finales de 1989, cuando Tyson y Givens se encontraban en proceso de divorcio, pero seguían manteniendo encuentros sexuales.

Tyson explicó que fue a verla para un "rapidito", pero que se encontró con la sorpresa al ver llegar a Givens con el galán de Hollywood.

"Yo estaba en un coma emocional, no tenía energías para pelear ni nada. Y Brad debió haber estado ebrio o algo parecido, pero me implorabla que no le pegara y me decía que solo estaban repasando un libreto. No fue la mejor manera, pero lo conocí y me pareció un tipo amigable", detalló.

Además, entre risas, aclaró que "no estoy enojado con Brad, de ninguna manera, y no le guardo rencor, porque, si asi fuese, ya no estaría vivo".

Por su parte, la actriz, años después de revelerase este incidente, sostuvo que nunca hubo posibilidad de una pelea y que el actor nunca le suplicó al boxeador por su integridad física. "No, eso jamás pasó", aseveró.