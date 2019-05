Más de 1.500 participantes tendrá la 7ª edición de La Vacada Carlo de Gavardo

En la competencia de mountainbike más numerosa se ha convertido el MTB La Vacada Carlo de Gavardo, que en su séptima versión se disputará el domingo 19 de mayo con la participación de 1.550 participantes de todas las edades, bajo la organización de los hijos del fallecido piloto, Tomás (20 años) y Matteo (17), el abuelo de éstos, Giorgio, la producción general de Eduardo Sáenz y el apoyo de la Intendencia Metropolitana y la Municipalidad de Paine.

La prueba fue lanzada oficialmente este miércoles 8 en el piso 61 del Sky Costanera con la asistencia de la intendenta Karla Rubilar; el alcalde Paine, Diego Vergara; el director Regional Metropolitano del IND, Luis Oliva; el mayor de Carabineros y comisario de la 64ª Comisaria de Paine, Miguel Gatica Lizana; el ex campeón nacional de MTB, Gonzalo Aravena; y los organizadores Tomás y Matteo de Gavardo.

La prueba nació en 2013 con el propio Carlo de Gavardo como organizador general, comenzando con 300 competidores hasta crecer siete años después a los 1.500 inscritos, convirtiéndose en uno de los eventos más grandes y atractivos a nivel nacional e internacional en la disciplina de las dos ruedas. De hecho competirán pilotos de Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Italia, España y Australia.

En su séptima edición, el circuito constará de caminos anchos y senderos, para luego pasar a zonas de quebradas y bosques, largando las tres distancias desde el Estadio Caupolicán de Huelquén. A las 10:30 partirán los 45 kilómetros de dificultad avanzada para los federados y más avezados. A las 11:00 serán los 25 kilómetros con trazados de media dificultad y a las 11:30 largará la categoría recreativa familiar sobre una distancia de 15 kilómetros.

Entre los deportistas destacados estarán el ex seleccionado nacional y ex campeón de Chile Gonzalo Aravena (KTM), los ganadores de la versión 2018: Patricio Farías y Fernanda Castro; el ex seleccionado y ex campeón Claus Plaut. Entre las figuras públicas sobresale hasta ahora la gobernadora de la Provincia de Maipo, María José Puigrredon.

Para la séptima versión se esperan 1.550 deportistas entre los 11 años y más de 60, hombres y mujeres, que se dividirán en las tres distancias. Pero no todo será deportes, porque además la organización ha preparado presentaciones musicales de rock y folclor, habrá carros de comida típica y stand con artesanía de la zona, donde destaca la ceramista de Huelquén, Carlota Jara.