Caleb Ewan le arrebata la victoria de la 11ª etapa en el último milímetro a Groenewegen

El ciclista australiano Caleb Ewan logró este miércoles su primera victoria en el Tour de Francia 2019, al arrebatarle en el último milímetro la etapa en Toulouse al holandés Dylan Groenewegen.

La general sigue sin cambios significativos, liderada por el francés Julien Alaphilippe.

Groenewegen lanzó demasiado pronto la llegada masiva y se vio superado por el ciclista del Lotto, de 24 años, que consiguió así el triunfo más importante de su carrera.

Australian Caleb Ewan takes his first victory on the Tour de France! 🤩@CalebEwan n’en croit pas ses yeux, l’Australien remporte sa première victoire sur le Tour de France ! 🤩#TDF2019 pic.twitter.com/Sjt0lOh3AE