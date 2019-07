Dylan Teuns ganó en la primera etapa de montaña y Giulio Ciccone es nuevo líder

El belga Dylan Teuns se impuso este jueves en La Plancha des Belles Filles, primer final de montaña del Tour de Francia 2019 en una etapa donde el italiano Giulio Ciccone se hizo con el maillot amarillo de líder.

El belga del Bahrain Team culminó una larga escapada en una etapa que tenía siete puertos en alto y culminaba en la estación de esquí que se ha convertido ya en uno de los lugares emblemáticos del Tour.

En el tramo final aventajó a Ciccone, que por seis segundos logró arrebatar el maillot de líder al francés Julien Alaphilippe.

