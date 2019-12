El primer equipo israelí en competir en el Tour de Francia ya está en marcha

El equipo ciclista Israel Start-Up Nation se presentó este miércoles en Tel Aviv, donde celebró su incorporación en el World Tour y su futura participación en el Tour de Francia, que convertirá al Israel Cycling Academy en la primera escuadra del país que disputará esta competición.

La treintena de ciclistas que integran el equipo, procedentes de 16 países distintos, incluyen al español Dani Navarro y a su máxima estrella, el irlandés Dan Martin, mientras que también cuenta con el experimentado velocista alemán André Greipel y el belga Ben Hermans.

Su presentación se realizó en las oficinas de Start-Up Nation Central, una asociación sin ánimo de lucro asociada a Israel Cycling Academy para la temporada 2020.

En la ceremonia estuvieron presentes su entrenador, Kjell Carlström, así como los dueños de la formación, Ron Baron y el multimillonario canadiense-israelí Sylvan Adams.

El equipo, que cumplirá con su ansiada meta de disputar el Tour de Francia, estará por primera vez en todas las carreras del World Tour, tras estar tres años compitiendo como equipo Profesional Continental.

"Siempre estuvimos por encima de nuestras posibilidades y espero que podamos seguir haciéndolo", expresó su entrenador, que agregó, su objetivo para esta temporada es obtener la primera victoria en el World Tour, en "cualquiera que sea la carrera".

Martin fue más ambicioso, habló de "ganar varias carreras" y enfatizó la necesidad de trabajar en equipo para obtener resultados.

"Tenemos un equipo increíble y vamos a hacer mucho ruido en la competición", expresó Adams, que hizo referencia al papel que este tendrá para promover la imagen de Israel en el mundo, un elemento en el que también insistió cuando las primeras tres etapas del Giro de Italia se celebraron en el país el pasado 2018.

Plantilla Israel Start-Up Nation 2020:

Matteo Badiletti (SUI)

Rudy Barbier (FRA)

Jenthe Biermans (BEL)

Guillaume Bovin (CAN)

Matthias Brändle (AUT)

Alexander Cataford (CAN)

Davide Cimolai (ITA)

Alex Dowsett (GRB)

Itamar Einhorn (ISR)

Omer Goldstein (ISR)

André Greipel (ALE)

Ben Hermans (BEL)

Hugo Hofstetter (FRA)

Reto Hollenstein (AUT)

Dan Martin (IRL)

Travis McCabe (EEUU)

Daniel Navarro (ESP)

Krists Neilands (LET)

Guy Niv (ISR)

James Piccoli (CAN)

Nils Politt (ALE)

Mihkel Räim (EST)

Alexis Renard (FRA)

Guy Sagiv (ISR)

Patrick Schelling (SUI)

Rory Sutherland (AUS)

Norman Vahtra (EST)

Mads Würtz Schmidt (DIN)

Rick Zabel (ALE)