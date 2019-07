¡Orgullo latinoamericano! Egan Bernal aseguró el título del Tour de Francia

La cumbre de Val Thorens, a 2.365 metros de altitud, se convirtió en un escenario para la historia del ciclismo. Mientras el italiano Vincenzo Nibali, el eterno "Tiburón" entró en solitario a la meta con los brazos en alto, el colombiano Egan Bernal, de 22 años, llegó de la mano de su compañero Geraint Thomas como ganador virtual del Tour de Francia 2019.

Bernal subirá este domingo en los Campos Elíseos a la cúspide del podio de París, acompañado finalmente de su compañero Thomas, quien le dio el relevo como ganador del Tour 2018. Y la tercera plaza será para el holandés Steven Kruijswijk.

"Aun falta llegar a París , pero está siendo algo increíble. Todavía no entiendo lo que me está pasando. Ahora estoy algo más tranquilo, pero voy a necesitar varios días pare entender lo que me pasa", dijo el colombiano en su primera reacción tras superar la meta de Val Thorens, penúltima etapa de la competencia.

"Desde la salida estaba pensando que me sentía bien, pero cada kilómetro que pasaba iba pensando que me quedaba uno menos. No me he dado cuenta de que he ganado hasta que en la llegada Geraint (Thomas) me ha dado la mano. Entonces he entendido que había ganado el Tour", dijo.

Se trata del primer cilista colombiano y el primer latinoamericano en ganar el Tour, una de las máximas citas del ciclismo mundial.

Tras tres semanas intensas, los deportistas lucharán en busca de la última victoria de etapa, de mucho prestigio, al sprint.

Con el podium ya asegurado y también el resto de los maillots, solo queda celebrar a Bernal y brindar por su triunfo.