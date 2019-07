Wout Van Aert se adjudicó la décima etapa del Tour

El belga Wout Van Aert logró este lunes la victoria en la 10ª etapa del Tour de Francia, carrera que disputa por primera vez, en un embalaje de un pequeño grupo en una jornada marcada por la estrategia.

El francés Julien Alaphilippe mantuvo el maillot amarillo y tiene una renta de 1'12" sobre el británico Geraint Thomas, que ascendió tres puestos y es el primero entre los favoritos tras quedarse cortado en los abanicos el francés Thibaut Pinot, que quedó a 1'40".

Este martes se vivirá la primera jornada de reposo en el presente Tour, justo cuando ya los pedaleros superaron el primer tercio de la carrera y a la espera de dos duras semanas por delante.

Another look at @WoutvanAert’s lung-busting final sprint to win! 👀🏆



Regardez le sprint final et la victoire de Wout Van Aert ! 👀🏆#TDF2019 pic.twitter.com/RlYFrMuMyU