Cristiano Ronaldo fue descartado para duelo de Al Nassr contra Inter Miami de Messi

El portugués Cristiano Ronaldo fue descartado para el choque de leyendas que iba a protagonizar con Lionel Messi, en el duelo amistoso de Al Nassr contra Inter Miami.

"Cristiano Ronaldo está en su etapa final de recuperación y estará con nosotros en los próximos días. No jugará mañana", afirmó en conferencia de prensa el DT del elenco saudí, Luis Castro.

🚨Breaking: Al Nassr manager Luis Castro, has announced that Cristiano Ronaldo is in his final phase of recovery and will not be part of the friendly against Inter Miami.



