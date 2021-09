Actor de "La Casa de Papel" se hizo viral por su fuerte defensa a Simone Biles

El actor Hovik Keuchkerian, que interpreta a "Bogotá" en la serie "La Casa de Papel" se hizo viral en las últimas horas a causa de una fuerte defensa que realizó a la gimnasta Simone Biles tras su paso por Tokio 2020.

Sus dichos se dieron en el programa "Buenismo Bien" de una cadena radial española, donde conversócon el presentador Quique Peinado, el cual a su vez publicó el momento en redes sociales.

"Pues Simone Biles decide no salir y no sale (...) La mujer se va a mover en dos barras y si pierde un 0,01 de concentración sale disparada de la puta barra y se parte la crisma", dijo "Bogotá" en el registro hecho viral en redes a propósito de la presión que vivió Biles en Tokio 2020.

"Cuando tú hayas estado el 90 por ciento de tu puta vida entrenando ocho horas al día para luego, en un ejercicio que no llega a un minuto, te juegues todo ese entrenamiento y tengas a todo el mundo mirándote y sepas lo que es eso, opinas", agregó.

En ese sentido sostuvo que la estadounidemsen es "una niña que ha hipotecado su vida por un sueño y es la mejor gimnasta del mundo. Y decide, porque hay una cosa que se llama miedo, miedo a morir, no salir. Entonces te callas y la chica no sale. Y no sale. Y ya está".