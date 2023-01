Causa por denuncia de violación en propiedad de Erick Pulgar fue archivada: "Siempre estuve tranquilo"

La causa por una violación en una propiedad de Erick Pulgar en Calera de Tango, denunciada por una mujer de 23 años el pasado 25 de junio de 2022, fue archivada, y el volante de Flamengo y la selección chilena manifestó su conformidad, señalando que "siempre estuve tranquilo y esperando la verdad".

"Obivamente entendí que estamos expuestos a este tipo de cosas. Contento de que se haya llegado a la verdad", declaró Pulgar respecto al fallo.

La causa fue archivada "dado que, de los antecedentes disponibles, no es posible desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos", informó la fiscal adjunto de San Bernardo, Andrea Rocha, el 13 de diciembre de 2022.

"Es decir, no hay pruebas sobre los hechos que se denunciaron, que fue lo que siempre sostuve", explicó Pulgar.

En la denuncia a Carabineros, la mujer de 23 años relató que tomó alcohol y no recuerda más, para posteriormente señalar que fue abusada por dos personas, a las que identificó como amigos de Pulgar, algo que no pudo demostrarse.

"Nada de esto se pudo comprobar es parte de lo que llevó a la Justicia a tomar su decisión. Incluso de la otra parte intentaron cerrar el caso pidiéndonos plata, pero yo quería que se supiera toda la verdad, porque estaba seguro de que no había nada que esconder, no estaba dispuesto a pagar por algo que solo estaba ensuciando mi nombre", precisó el volante de Flamengo.

La mujer nunca acusó al futbolista, quien declaró sólo como testigo, por ser dueño de la vivienda donde supuestamente ocurrieron los hechos denunciados.

"La verdad, cuando me dijeron que había llegado una denuncia sobre un abuso sexual en mi casa, lo que sentí fue tristeza, porque, aunque sabía que no había pasado nada, ya me imaginé todo el revuelo que se iba a generar. Igualó lo tomé con tranquilidad, ya sabíamos que esto terminaría como terminó, con la causa archivada, porque eran puras mentiras y nunca pasó nada", comentó.

Pulgar, además, sostuvo que nunca dudó de sus amigos, porque "son los primeros en no querer cometer errores que me puedan perjudicar".

También agradeció a Fiorentina y Flamengo, ya que en ese momento se estaba cambiando de club y los dirigentes de ambos elencos confiaron en él.

Por último, manifestó que "nunca le tomé tanta preocupación al show de esta persona. Ahora que se cerró el tema estoy muy contento, porque siempre supe que la verdad saldría a flote".