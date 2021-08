Daniela Bonvallet criticó a su hermano Jean Pierre: No le bastó aprovecharse de mi papito

Daniela Bonvallet, hija del fallecido ex futbolista y ex comentarista de televisión Eduardo Bonvallet, deslizó una fuerte critica a su hermano Jean Pierre.

"Esto es como la mitología griega, y peor, he pasado por tanto y ahora aprovechando el camino que yo sola he forjado, no le bastó con aprovecharse de mi papito. Tremendo", escribió en Twitter la ahora concejala de Ñuñoa.

Si bien no menciona a su hermano, ante la consulta de sus seguidores deja ver sus motivos:

"Jamás hemos estado unidos. Yo estaba del lado de mi padre", comentó.

"No le importa siempre estar detrás de lo demás? Como toda la vida lo ha hecho! Basta!. Que carrera? Le importa la gente ???", añadió ante la consulta de un cibernauta preguntándole por la campaña que inició Jean Pierre como candidato a diputado por el Partido Patriotas por Chile.