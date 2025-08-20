De las canchas al Congreso: Jorge Garcés quiere combatir la delincuencia con deporte

Jorge "Peineta" Garcés sorprendió al anunciar su candidatura a diputado. El entrenador de vasta trayectoria en el fútbol chileno competirá por representar al Distrito 7 que reúne a las comunas de Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar.

En conversación exclusiva con Al Aire Libre, el Peineta explicó sus motivaciones y detalló que su propuesta tendrá como eje central al deporte como motor de cambio social. "Los problemas de Chile no tienen color político. Yo soy ajeno a las promesas, pero sí me puedo comprometer a trabajar de manera intachable, como lo he hecho siempre", afirmó al comienzo de la entrevista.

⚽ Jorge Garcés y su candidatura a diputado: el deporte como eje central

El extécnico de Santiago Wanderers recalcó que el foco de su campaña estará en generar más oportunidades deportivas para niños y jóvenes, convencido de que es una de las claves para combatir la delincuencia.

"Mucho piensan que tenemos que tener muchos polícias en la calle, pero yo prefiero tener mucha infraestructura para los niños y la juventud. Como sociedad no hemos hecho nada por ellos y debemos preocuparnos de eso", sostuvo.

También adelantó que uno de sus objetivos será impulsar políticas públicas para la tercera edad: "El deporte es el vehículo más importante para sacar a los niños y jóvenes de tanto flagelo, tanta delincuencia. Con eso evitaremos que ingresen a la droga y que no sean soldados narcos. Por otra parte debemos preocuparnos de que los adultos mayores tengan una vejez activa para mejorar su calidad de vida".

🏛️ "No soy político, soy un ciudadano que busca representarlos para un bien común"

Jorge Garcés insistió en que no pretende convertirse en un político tradicional, sino que su misión es ofrecer una alternativa cercana y con trayectoria conocida para las personas.

"Estoy seguro que tendré apoyo de la gente del fútbol y del deporte en general, que por años tuvieron la oportunidad de conocerme y saben que no soy político, sino un ciudadano que busca representarlos por el bien común", comentó.

Aunque competirá como independiente bajo el cupo de Evópoli, Garcés remarcó que su mirada será transversal: "Es un partido que busca ser bisagra en los acuerdos más importantes que Chile necesita: seguridad, empleo, crecimiento. Quiero ser un diputado con una mirada amplia, en tiempos donde la política está muy polarizada".

Finalmente, planteó la urgencia de trabajar por los jóvenes que hoy están fuera del sistema: "En Chile hay más de 600 mil jóvenes que no estudian ni trabajan. Eso es un daño enorme para el futuro del país. Quiero fortalecer la infraestructura deportiva y pavimentar el camino también para una sociedad que debe prepararse para su población longeva".