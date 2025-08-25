Ernesto Díaz Correa tras la encerrona en San Bernardo: “Me pusieron la pistola en la sien”

Ernesto Díaz Correa, la icónica voz de Radio Cooperativa que inmortalizó frases como "pelota en la red" y "mató, mató", sufrió una violenta encerrona este domingo en San Bernardo.

El relator de 62 años fue abordado por tres delincuentes armados cuando esperaba a su hijo en el terminal de buses, viviendo en carne propia la inseguridad del sector.

"Eran tres delincuentes con pistola, armados, y tuve que entregar el celular", reveló el curicano desde la comisaría, mostrando la misma serenidad con la que narró los goles más emotivos del fútbol chileno.

👮 Violenta encerrona a Ernesto Díaz

Los hechos se registraron cerca de las 23:00 horas en Avenida Colón, San Bernardo. Dos sujetos con rostros cubiertos bajaron de un Chevrolet Spark (que tenía encargo por robo) y encañonaron a Díaz Correa con armas de fuego. "Me colocaron la pistola en la sien", relató el comunicador, evidenciando el terror vivido durante el violento episodio.

El hijo de Ernesto Díaz había llegado desde Concepción justo cuando ocurría el asalto y logró grabar parte del robo con su celular. Las imágenes muestran cómo los delincuentes se apoderaron del Mazda 6 blanco modelo 2020, patente PFPG15. Afortunadamente, un taxista solidario trasladó a padre e hijo hasta la comisaría para presentar la denuncia.

La imagen del momento de la encerrona a Ernesto "Chiquitito" Díaz. Está identificado el vehículo en el que se movilizaban los delincuntes y el auto del relator. Mazda 6 Patente PF PG 15. Ayudemos con su RT y dando cuenta a Carabineros si observan el vehículo. pic.twitter.com/WtKNGWp37O — Fernando Tapia (@FernandoAgustin) August 25, 2025

🚓 La policía recuperó el vehículo robado

Carabineros logró recuperar el automóvil gracias al sistema GPS que tenía instalado. El vehículo fue encontrado en otro sector de San Bernardo durante la madrugada, aunque hasta el momento no hay detenidos por este violento hecho.

🎙️¿Quién es Ernesto Díaz Correa?

Ernesto Díaz es un histórico relator de fútbol, oriundo de Curicó. Ha hecho gran parte de su carrera trabajando en radio, destacando en Radio Chilena y Radio Cooperativa.

Ernesto Díaz Correa fue una de las estrellas de Al Aire Libre, cuando la marca perteneció a la Compañía Chilena de Comunicaciones.