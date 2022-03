Ex arquero de Unión Española Jaime Bravo se convirtió en un exitoso empresario del rubro de la palta

El ex arquero chileno Jaime Bravo, recordado por sus pasos en Unión Española y Unión San Felipe, dejó el fútbol en 2018 y se dedicó al rubro de las paltas, donde se ha convertido en un exitoso empresario y vende 30 mil kilos al mes.

En conversación con Las Últimas Noticias, Bravo aseguró que se aventuró en el negocio gracias a un socio y el éxito no tardó en llegar: "Comencé a ofrecerlas en los negocios e inmediatamente hice una red de contactos. Así que me envalentoné, salí a ofrecer y vendí los 100 kilos, no te miento, en 20 minutos. Ahí empecé".

El ex campeón con Unión Española en 2005 incluso rechazó una propuesta para trabajar con el club para continuar con su negocio.

"Ahí sucesivamente empecé con 100 kilos, después 200, 300. Me comí la mierda, pero vale la pena el sacrificio. Y me ha ido súper bien. Llevo dos años metido en esto. Me cambió la vida este nuevo proyecto. Ahora estoy vendiendo 30 ó 40 mil kilos de palta al mes", agregó Bravo.

Finalmente, señaló que "a veces me pican las patitas por volver al fútbol, pero estoy bien en esto. Ahora atajo paltas en vez de balones. Además que me ha dado una gran tranquilidad en lo familiar también".