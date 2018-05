Ex porristas de la NFL detallaron viaje en que las obligaron a desnudarse y acompañar a hombres

Un grupo de ex porristas del equipo Washington Redskins de la NFL denunció en un artículo de The New York Times los abusos que sufrieron las mujeres en un viaje a Costa Rica en 2013.

Cinco de las "cheerleaders" contaron en detalle cómo el viaje a una sesión de fotos a un idílico resort privado se transformó en una verdadera pesadilla.

Apenas llegaron al país las autoridades de su equipo les quitaron sus pasaportes y al modelar les pidieron un insólito requerimiento: que se desnudaran.

Algunas modelos debieron posar en topless y otras solo con pintura en su cuerpo. Lo peor de todo es que los Redskins invitaron a espectadores: otros huéspedes, patrocinadores del equipo y empresarios, todos hombres.

"En la sesión de una de nuestras amigas, básicamente estábamos paradas a su alrededor como una barricada humana porque ella estaba desnuda y queríamos evitar que los hombres la vieran", dijo una de las porristas.

Stephanie Jojokian, la directora del grupo de porristas, es acusada por las mujeres de encargarles una misión especial: hacerle compañía a algunos de los empresarios que viajaron al lugar y querían ir a una discoteca.

"Vuelvan a sus habitaciones y prepárense", les habría dicho y varias comenzaron a llorar.

"No estaban poniendo una pistola contra nuestras cabezas, pero era obligatorio que fuésemos. No nos preguntaron, nos dijeron", dijo una de las mujeres presentes en el viaje.

Lo que sí aclararon es que su participación no involucró sexo, pero dijeron que todo parecía como si las estuvieran "prostituyendo" y tratando como objetos sexuales para complacer a los patrocinadores.

A ninguna de las involucradas le pagaron por el viaje de trabajo. El equipo solo cubrió los costos de pasajes, alimento y alojamiento.