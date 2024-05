Logan Paul y Cody Rhodes deslumbraron en su lucha en WWE King and Queen of The Ring

La empresa de lucha libre estadounidense WWE llevó a cabo este fin de semana su evento anual en Arabia Saudita, teniendo de vuelta una especial edición con King and Queen of The Ring, en el cual brillaron Logan Paul y el campeón indiscutido Cody Rhodes en el evento estelar.

El show se llevó a cabo en el Super Dome en la ciudad saudí de Jeddah, donde habitualmente se han realizado los últimos eventos de la compañía de lucha libre en Medio Oriente.

Paul, también portador del campeonato de los Estados Unidos, volvió a demostrar sus dotes en el ring frente a Rhodes, donde ambos se robaron la película en el combate estelar de la velada ante la multitud presente.

Logan Paul frog splash from the top rope to the announce table on Cody Rhodes 🤯 pic.twitter.com/832cIbvc9N — Happy Punch (@HappyPunch) May 25, 2024

Finalmente, la 'Pesadilla Americana' logró retener su título al vencer a Paul con tres Cross Rhodes consecutivos, en una contienda que incluyó una mesa destrozada luego de una plancha sapo desde el esquinero del también influencer sobre el defensor de la presa.

Otros momentos destacados que tuvo el evento fue la coronación de Gunther y Nia Jax como rey y reina del ring 2024, tras vencer en sus finales a Randy Orton y Lyra Valkyria, respectivamente. Con esto, tendrán una oportunidad titular por los máximos campeonatos de la empresa.

También hubo una nueva campeona femenina con la victoria de Liv Morgan sobre Becky Linch, lo que sin dudas sorprendió a medio mundo en una lucha que incluso tuvo la intervención de Dominik Mysterio, dejando la puerta abierta a la historia de la causante de la lesión que afectó a la excampeona, Rhea Ripley.

Resultados King and Queen of The Ring 2024: