Marcelo Díaz: Me cansé de los inventos que solo buscan ensuciar mi imagen

El volante chileno Marcelo Díaz disparó con todo contra la prensa nacional en redes sociales con un extenso mensaje, luego de que diera una entrevista en la que señaló que quizás no verá completo el encuentro amistoso de este jueves entre Chile y Argentina.

"No sé me van a aguantar los ojos para ver el partido entre Argentina y Chile, es muy tarde. Mañana entreno temprano pero al menos el primer tiempo quiero verlo", señaló el nacional en conversación con ESPN.

Luego que los medios nacionales replicaron sus palabras e incluso se cambió el tenor de sus palabras, el ex Universidad de Chile se descargó en Twitter afirmando que "hace varios años que yo no doy entrevistas a los medios de Chile y me llama profundamente la atención que ciertos portales solo busquen crear una imagen sobre mi persona de un tipo conflictivo y muy mediático, totalmente contrario de lo que soy".

"He evitado hacer declaraciones, pero lo único que he conseguido es que mi nombre figure constantemente en titulares que se alejan bastante de la realidad, sacando de contexto todo lo que digo y hago. Me cansé de ser un espectador pasivo frente a tanta mentira e inventos que solo buscan ensuciar mi imagen", agregó.

