Reconocido periodista argentino sufrió un gesto obsceno en pleno despacho

Una insólita situación vivió el periodista argentino Christian Martin, quien recibió un gesto obsceno por parte de un transeúnte en Londres mientras realizaba un despacho para ESPN.

Martin estaba informando sobre novedades respecto a la Superliga europea, cuando fue sorprendido por un sujeto que se bajó los pantalones y causó la sorpresa de todo el panel del programa.

Tras el hecho, el comunicador encaró al hombre y le dijo: "Ven acá, sé mi huésped. ¿Quieres decir algo? Ok, quédate allá".

"Eres como una ardilla. Si te vas a poner un jogging, sal a hacer deportes. Son unas ardillitas", agregó.

Revisa el momento

#ESPNF90 📺 | ESPN



DON'T YOU MESS WITH THE @ASKOMARTIN



Si ves a Christian saliendo al aire en plena calle, tené cuidado con molestarlo. pic.twitter.com/cGIKpwPq1b