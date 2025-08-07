Ricky Martin inaugurará el Claro Arena de Universidad Católica: ¿Cuándo y dónde comprar entradas para el show?

La Universidad Católica no podrá disputar su esperado partido ante Ñublense este domingo por el Campeonato Nacional. Cruzados confirmó que el encuentro fue suspendido por el rechazo de la Delegación Presidencial para que se juegue en el Estadio Santa Laura, recinto que venían usando como local. ¿El motivo? Obras en los accesos que impiden garantizar la seguridad del evento.

Además, quedó descartado que el compromiso sirviera como estreno del Claro Arena, como pretendía la dirigencia cruzada. El nuevo estadio de la UC todavía no cuenta con la aprobación final de la Dirección de Obras Municipales de Las Condes, por lo que la ansiada reinauguración tendrá que seguir esperando… al menos en lo futbolístico.

🎤 Pero aunque no ruede la pelota, la música sí dirá presente en la apertura del nuevo coloso precordillerano. Y con una estrella mundial sobre el escenario.

🎤 ¿Quién inaugura el Claro Arena de Universidad Católica?

Lo que era un secreto a voces se confirmó este 7 de agosto: Ricky Martin será el encargado de inaugurar el Claro Arena, el nuevo estadio multipropósito de Universidad Católica, con un concierto que promete ser histórico.

El ídolo puertorriqueño volverá a Chile con su espectáculo “Ricky Martin Live”, un repaso por sus más grandes éxitos como Livin’ la Vida Loca, She Bangs, La Bomba, Vente Pa’ Ca y María, entre muchos otros.

El show se realizará el próximo 4 de octubre de 2025, marcando así la apertura oficial del recinto para espectáculos, aunque todavía no hay una fecha definida para el partido inaugural del estadio con público cruzado.

🎟️ ¿Cuándo comienza la venta de entradas para Ricky Martin en Claro Arena?

La preventa de entradas para el concierto de Ricky Martin comenzará el lunes 18 de agosto a las 11:00 horas a través del sistema Puntoticket.

Etapas de venta:

🔸 Preventa exclusiva Banco Falabella

Inicio: 18 de agosto a las 11:00 hrs

20% de descuento pagando con Mastercard Falabella

Duración: 48 horas o hasta agotar stock (7.700 entradas)

Máximo 4 tickets por tarjeta

🔸 Venta general

Inicia tras el fin de la preventa

15% de descuento para clientes Claro

Cupón válido para 2 entradas (1.914 cupones disponibles)

Máximo 2 cupones por cliente ⚠️ Descuentos no aplican al cargo por servicio

📍 ¿Dónde se realizará el concierto de Ricky Martin en Chile?

El evento será en el Claro Arena, el nuevo recinto de Universidad Católica ubicado en el mismo terreno de San Carlos de Apoquindo, completamente remodelado. Según Cruzados, se trata del estadio “más moderno de Latinoamérica” en cuanto a infraestructura deportiva y espectáculos.

🤔 ¿Este show reemplaza el partido inaugural?

No. Desde Cruzados y la productora Multimúsica aclararon que el concierto de Ricky Martin no es parte del partido inaugural del estadio Claro Arena. Es un evento independiente que forma parte del concepto “multipropósito” del recinto, pensado también para conciertos y espectáculos internacionales.

El primer artista que se presentará en el estadio será Lionel Richie, el próximo 7 de septiembre. Sin embargo, la inauguración oficial será el 4 de octubre con Ricky Martin.

❓¿Cuándo es el concierto de Ricky Martin en Claro Arena?

El 4 de octubre de 2025.

❓¿Dónde se venden las entradas para Ricky Martin en la UC?

A través del sistema Puntoticket.

❓¿Habrá preventa y descuentos?

Sí. Preventa con Banco Falabella (20%) y descuento en venta general para clientes Claro (15%).

❓¿Habrá partido de la UC ese día?

No. El concierto es independiente del fútbol y no está vinculado al partido inaugural del estadio.

📣 En Al Aire Libre te mantendremos al tanto de todo lo relacionado con la apertura del Claro Arena y la venta de entradas para Ricky Martin en el estadio de los Cruzados.