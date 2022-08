Lionel Messi quedó fuera de los 30 nominados al Balón de Oro

El argentino Lionel Messi, hoy en Paris Saint-Germain, quedó por primera vez en años fuera de la lista de 30 candidatos al Balón de Oro, galardón que otorga la prestigiosa revista France Football.

Después de 15 nominaciones y de haberlo ganado en siete oportunidades, rompiendo un récord con ese registro, la "Pulga" fue relegado de los candidatos a poder optar nuevamente al trofeo anual.

Quien sí se perfila como favorito es el francés Karim Benzema. Con 34 años, es el mayor candidato a suceder a Messi en el galardón tanto por sus estadísticas individuales (ya es el segundo mejor anotador de la historia del Madrid), como colectivas (ganador de la Champions, entre otros trofeos).

Esta ha sido la tercera tanda de 30 nominados difundidos hoy por France Football y que utiliza nuevos criterios de evaluación, entre ellos tener en cuenta la temporada más que el año civil y primar los resultados individuales antes que los colectivos.

En las anteriores rondas, destacaron el brasileño Vinicius Junior (Real Madrid), el colombiano Luis Díaz (Liverpool), el polaco Robert Lewandowski (Barcelona), el portugués Bernardo Silva (Manchester City) y el inglés Trent Alexander-Arnold (Liverpool).

También aparecieron el belga Thibaut Courtois (Real Madrid), el portugués Rafael Leao (Milan), el alemán Joshua Kimmich (Bayern de Múnich), el francés Christopher Nkunku (RB Leipzig) y el egipcio Mohamed Salah (Liverpool).

Here are the nominees for the 2022 Ballon d’Or! ✨#ballondor pic.twitter.com/eodgwNzBwt