20:10 - 22/06/2020

"Chamagol" González recordó sus celebraciones en Atlante: "Chespirito me agradeció lo que hice"

El ex delantero Sebastián "Chamagol" González, en diálogo con Al Aire Libre en el Live de Instagram, recordó su mediático paso por Atlante en México, cuando destacó no solo por sus goles, sino también por sus celebraciones emulando a personajes de Chespirito. "Llegué en una época donde había dejado de ser moda y no imaginé que resurgiría esa empatía. Me agradeció mucho lo que hice por sus personajes". (Video: Instagram/@AlAireLibre)