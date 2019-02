Delantero chileno Nicolás Medina dejó su club por sueldos impagos

El máximo goleador de la primera división de fútbol andorrano, el delantero chileno Nicolás Medina, denunció al Fútbol Club Lusitanos por impago de sus sueldos y deja de jugar en el equipo después de obtener la baja federativa.

El ariete formado en Universidad de Chile y ex jugador de Osasuna, Eibar, Huesca, Castellón y Villarrubia en España y de Curicó, Naval de Talcahuano, San Marcos de Arica y Rangers en Chile tiene decidido quedarse en el Principado y desde hoy se entrena en el actual campeón de la competición doméstica, el Fútbol Club Santa Coloma.

Eso sí, no podrá jugar hasta que finalice la temporada ya que la normativa federativa de la Federación Andorrana de Fútbol no se lo permite después de haber jugado más de cinco partidos con un equipo de la misma división.

El delantero, de 31 años, que formó parte de la selección sub 20 chilena que se clasificó para disputar el mundial de esa categoría en Canadá con Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel, Carlos Carmona, Mathías Vidangossy o el portero Cristopher Toselli, se encuentra en el Principado viviendo de sus ahorros, ya que sólo le pagaron una parte de su nómina del mes de septiembre y del mes de octubre.

Medina vive con su mujer y sus dos hijas, una de ocho y otra de cuatro años. "No poder seguir compitiendo es lo que más me afecta. Volveré a estar habilitado para jugar una vez finalice la liga andorrana. Estoy decidido a seguir en el Principado de Andorra aunque he tenido opciones para volver a jugar en mi país", comentó Medina, que apuesta más a nivel familiar ya que él se encuentra a gusto en Andorra.

"Para mí lo más fácil hubiese sido volver a casa, pero tengo mis hijas en el colegio y ellas son mi prioridad. Ellas están bien aquí y mi mujer también. Resistiré estos meses y utilizaré parte de mis ahorros aunque estoy un poco ya al límite y desearé con toda mi fuerza que el FC Santa Coloma haga una buena temporada y se clasifique para disputar competición europea ya que ellos han apostado para mí".

El delantero chileno aún continúa siendo el máximo goleador de primera división con 10 dianas en 12 partidos. "Tenían la ilusión de ser máximo goleador", dijo.