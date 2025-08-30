Jordhy Thompson brilla en Rusia: gol y asistencia para salvar al FC Orenburg

Jordhy Thompson vive un gran momento en Rusia. El atacante chileno sumó su tercer gol consecutivo y aportó además una asistencia clave en el empate 2-2 del FC Orenburg frente a Rubin Kazán, confirmando que atraviesa una racha goleadora que ilusiona.

⚽ ¿Cómo fue el partido de Jordhy Thompson ante Rubin Kazán?

El duelo comenzó cuesta arriba para el Orenburg, ya que Mirlind Daku adelantó a Rubin con dos goles a los 16' y 34'. Sin embargo, en el complemento apareció la figura del chileno. A los 52', Thompson envió un preciso centro desde la izquierda para que Gedeon Guzina marcara el descuento.

Y a los 72', el ex Colo Colo asumió la responsabilidad desde los doce pasos y convirtió el 2-2 definitivo. Con este rendimiento, Thompson fue catalogado por la prensa local como el gran responsable de evitar la derrota.

🔥 La racha que lleva Jordhy Thompson en el fútbol ruso

El chileno suma tres goles consecutivos en dos partidos. La semana pasada anotó un doblete y este fin de semana volvió a responder con gol y asistencia.

Su impacto es inmediato: cada vez que aparece en el marcador, el Orenburg logra sumar puntos.

El chileno toma regularidad en Rusia. Imago

📊 ¿Cómo quedó el FC Orenburg en la tabla de posiciones?

Tras este empate, el Orenburg llegó a 7 puntos y se ubica en el décimo puesto de la Premier League rusa. El líder del campeonato es Krasnodar, que suma 15 unidades y marca una distancia importante en la parte alta.

📌 Dónde leer más sobre esto

Revisa en Al Aire Libre la cobrtura sobre el presente de otros Chilenos en el exterior y el rendimiento de los seleccionados nacionales en Europa.