Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Chilenos en el exterior

Jordhy Thompson brilla en Rusia: gol y asistencia para salvar al FC Orenburg

El ex Colo Colo volvió a ser figura en el fútbol ruso al marcar y asistir en el empate ante Rubin Kazán.

Foto: Imago Jordhy Thompson brilla en Rusia: gol y asistencia para salvar al FC Orenburg
Sebastián Díaz Iturrieta
Llévatelo:

Jordhy Thompson vive un gran momento en Rusia. El atacante chileno sumó su tercer gol consecutivo y aportó además una asistencia clave en el empate 2-2 del FC Orenburg frente a Rubin Kazán, confirmando que atraviesa una racha goleadora que ilusiona.

⚽ ¿Cómo fue el partido de Jordhy Thompson ante Rubin Kazán?

El duelo comenzó cuesta arriba para el Orenburg, ya que Mirlind Daku adelantó a Rubin con dos goles a los 16' y 34'. Sin embargo, en el complemento apareció la figura del chileno. A los 52', Thompson envió un preciso centro desde la izquierda para que Gedeon Guzina marcara el descuento.

Y a los 72', el ex Colo Colo asumió la responsabilidad desde los doce pasos y convirtió el 2-2 definitivo. Con este rendimiento, Thompson fue catalogado por la prensa local como el gran responsable de evitar la derrota.

🔥 La racha que lleva Jordhy Thompson en el fútbol ruso

El chileno suma tres goles consecutivos en dos partidos. La semana pasada anotó un doblete y este fin de semana volvió a responder con gol y asistencia.
Su impacto es inmediato: cada vez que aparece en el marcador, el Orenburg logra sumar puntos.

Imagen foto_00000001
El chileno toma regularidad en Rusia. Imago

📊 ¿Cómo quedó el FC Orenburg en la tabla de posiciones?

Tras este empate, el Orenburg llegó a 7 puntos y se ubica en el décimo puesto de la Premier League rusa. El líder del campeonato es Krasnodar, que suma 15 unidades y marca una distancia importante en la parte alta.

📌 Dónde leer más sobre esto

Revisa en Al Aire Libre la cobrtura sobre el presente de otros Chilenos en el exterior y el rendimiento de los seleccionados nacionales en Europa.

Temas #Deportes #Fútbol #Chilenos en el exterior

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
Más de Chilenos en el exterior