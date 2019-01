Leonardo Valencia se integrará este lunes a Botafogo tras la sensible pérdida de su abuelo

El delantero nacional Leonardo Valencia se integrará este lunes a los trabajos de Botafogo, luego de estar algunos días en Chile, primero por las fiestas de fin de año y luego por el sensible fallecimiento de su abuelo.

Según el medio brasileño Lance, el chileno debía presentarse antes del pasado viernes en Río de Janeiro, día en el que el "Fogao" regresó a los entrenamientos para una nueva tempoarada, pero en el club recibieron la lamentable noticia de Valencia, por lo que decidieron extender el permiso para que el jugador pudiera permanecer en nuestro país.

Hace unos días el ariete ya había publicado un emotivo mensaje de despedida en su cuenta de Instagram para su querido familiar.

"Después de pasar un lindo año nuevo junto como todo los años mi tatita hoy me dejas con mi 💔 en mil pedazos 😭 me criaste me enseñaste a caminar y siempre tuviste a mi lado safita como mi papa 😢 un abrazo al cielo siempre en mi corazón tatita", cerró.