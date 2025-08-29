Marcelino Núñez fue oficializado como nuevo refuerzo del archirrival de Norwich City

Los movimientos se siguen dando en el mercado de pases europeo y este viernes fue el turno del chileno Marcelino Núñez de acaparar los flashes por su traspaso, siendo oficializado como flamante refuerzo del archirrival nada menos que de su ex club, el Norwich City inglés.

Núñez fue anunciado en las últimas horas como la nueva incorporación del Ipswich Town, clásico rival del Norwich y que esta temporada 2025-26 también compite en la Championship, la segunda división de Inglaterra.

"Marcelino se une al Town con un contrato permanente procedente del Norwich City, firmando un contrato de cuatro años hasta el verano (europeo) de 2029", detallan los azules sobre las condiciones del fichaje del formado en Universidad Católica.

😲 La "traición" que no le perdonan a Marcelino Núñez en Norwich

Este nuevo paso en la carrera de Marcelino no está excento de controversia, ya que el Ipswich Town es el clásico rival del Norwich, club al que el volante chileno defendiera por tres años, desde mediados de 2022, y donde se ganó el cariño del hincha de los canarios.

Pues bien, desde que salió a la luz en los últimos días la posibilidad de que el ex UC cambiara de bando a Ipswich, la fanaticada de Norwich dejó ver su molestia en redes sociales tratando al chileno de "traidor" y otros comentarios de descontento, sensación que posiblemente sea difícil que olviden.

💸 ¿Cuánto pagó Ipswich Town por el fichaje de Marcelino?

Si bien en un principio se habló de que Ipswich desembolsaría alrededor de 12 millones de euros por el traspaso de Marcelino, finalmente el sitio especializado Transfermarkt indica que la negociación se cerró en 8.65 millones de la moneda europea, aunque no están considerados los conceptos por bonos y otros objetivos a cumplir.

💰 ¿Qué monto le caerá a Universidad Católica por este traspaso?

Hay que recordar que Universidad Católica aún tiene el 15% del pase de Marcelino Núñez, por lo que con esta movida a Ipswich se beneficiarían con un ingreso directo de entre 1.5 a los 2 millones de dólares, justo en tiempos de austeridad en el elenco cruzado tras la remodelación de su estadio.

📊 Los números que dejó Marcelino Núñez en Norwich City

🏟️ 119 partidos jugados

⚽ 12 goles

✅ 10 asistencias

⏰ 7.553' minutos jugados

🔗 ¿Dónde leer más sobre Marcelino Núñez y su nuevo club?

