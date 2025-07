No jugará en Europa: el destino de Thomas Gillier tras salir de U Católica

Thomas Gillier se transformó en la primera baja de Universidad Católica de cara en el segundo semestre. El portero salió sorpresivamente del equipo precordillerano y este miércoles fue oficializado como nuevo jugador del Bologna.

Sin embargo, el guardameta no jugará esta temporada en la Serie A de Italia y partirá a préstamo, según lo confirmó el propio futbolista durante las últimas horas.

✈️ El destino de Thomas Gillier tras salir de U Católica

En conversación con La Tercera, Thomas Gillier contó que jugará un préstamo en el Montreal de la Major League Soccer de Estados Unidos, tal como estaba previsto antes de fichar por el elenco italiano.

“Parte de este proyecto serio que me ofrece Bolonia incluye foguearme en la MLS, una liga muy competitiva que está creciendo y que es muy exigente”, dijo al citado medio.

"Me voy al Montreal. Y sí, me manejo muy bien con el inglés. En todo este tiempo que me tocó estar lesionado, me mantuve siempre pensando en trabajar el inglés, en evolucionar en temas de lengua. Me manejo en el francés, que es la lengua de Montreal", agregó.

Por último, Gillier reveló por qué decidió aceptar la oferta del extranjero en lugar de renovar con la Universidad Católica. "Bologna me ofrece un proyecto serio y estructurado, con un claro desarrollo deportivo. Sentí que era el momento de dar un paso hacia adelante, de seguir evolucionando como jugador, que es lo que me permite este proceso", concluyó.

📊 Los números de Thomas Gillier en U Católica

🏟️ 26 partidos jugados

⚽ 31 goles recibidos

🚫 8 porterías en cero

