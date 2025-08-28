¡Se acerca el debut! Gabriel Suazo recibe la noticia más esperada junto a Sevilla

Finalmente el chileno Gabriel Suazo ve la luz al final del túnel respecto al complejo momento que se encontraba viviendo en Sevilla, club en el que fichó para esta temporada 2025-26 pero donde no había podido tener su debut oficial por los puntos.

Suazo se lució en la pretemporada con el elenco andaluz, sin embargo, problemas administrativos del club impidieron que pudiera ser inscrito para el arranque de La Liga española, ausentándose de los duelos ante Athletic de Bilbao y Getafe, ambos que terminaron en derrotas.

Y aunque parecía que el estreno del ex Colo Colo con la camiseta de Sevilla se aplazaría hasta fines de septiembre, la situación dio un giro y el seleccionado nacional podrá ver acción este mismo fin de semana.

🙌 El gesto que permitirá el esperado debut de Gabriel Suazo con Sevilla

Sevilla debía resolver una serie de temas con el fair play financiero exigido por La Liga, lo cual había imposibilitado la inscripción de Gabriel Suazo, algo que finalmente pudo resolverse.

De acuerdo al portal español Estadio Deportivo, Sevilla pudo inscribir a Suazo luego de que el brasileño Marcao aceptara bajarse el sueldo y modificar su contrato, lo que descomprimió la situación financiera del club.

⚽ ¿Cuándo podrá debutar Gabriel Suazo en Sevilla?

De esta manera, el esperado debut de Gabriel Suazo por los puntos junto a Sevilla se dará este sábado 30 de agosto, en el duelo como visitantes ante Girona.

📊 ¿Cómo ha sido el arranque de Sevilla en La Liga?

Lamentablemente para el equipo de Suazo, Sevilla marcha en el fondo de la tabla en La Liga sin puntos, producto de las derrotas a mano de Athletic de Bilbao y Getafe.

🔗 ¿Dónde leer más sobre Gabriel Suazo y Sevilla?

