Un poderoso de Brasil hizo millonaria oferta por Felipe Loyola y ESTO respondió Independiente

Independiente hace noticia no solo por los incidentes que ocurrieron en la revancha ante U de Chile en Copa Sudamericana y que tienen a ambos clubes luchando en los escritorios de Conmebol por mantenerse en la competición, sino que también por los movimientos que puede tener el plantel del Rojo de Avellaneda en este mercado de pases.

Sobre aquello, es el chileno Felipe Loyola quien vuelve a aparecer como protagonista del mercado de Independiente, en lo que parecía ser una vía de escape para el seleccionado nacional ante el duro escenario que puede venir para el Rey de Copas en el plano continental.

Hace solo un par de meses atrás a Loyola se le vinculó con el Bayern Munich, aunque ahora parecía que su posible próximo destino se encontraba desde este mismo lado del mundo, en Sudamérica, por el interés de un poderoso elenco del fútbol brasileño.

⚽ Felipe Loyola sondeado por el equipo de Neymar

Y es que en medio de toda la incertidumbre que vive Loyola con Independiente, un gigante de Brasil hizo acercamientos para sacarlo del conjunto de Avellaneda.

De acuerdo a la información que dio el periodista argentino Germán García Grova en X, el Santos de Neymar realizó una oferta verbal a Independiente por el fichaje de Felipe Loyola.

"La misma es de 6 millones de dólares", detalla García Grova sobre la propuesta presentada por el Peixe.

✋ El obstáculo en la oferta de Santos por Loyola

Sin embargo, pese a las intenciones concretas de Santos por fichar a Loyola, hay una traba que ponen desde Independiente para llevar a cabo las negociaciones.

Y es que el propio Germán García Grova apunta que en el Rojo "desconfían de la capacidad de pago de los brasileños y prefieren no avanzar", lo que parece ser un portazo para la salida del chileno.

💰 ¿Cuál es el valor de mercado de Felipe Loyola?

De acuerdo al portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado de Felipe Loyola es de 9 millones de dólares, cifra similar a la cláusula de salida que informó Independiente hace un tiempo.

🔗 ¿Dónde leer más sobre Felipe Loyola e Independiente?

Puedes leer más novedades sobre Independiente y Felipe Loyola junto a Al Aire Libre.