Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

¿A qué hora se conocerá al nuevo DT de Colo Colo?

Fernando Ortiz será el nuevo DT de Colo Colo.

Foto: Photosport ¿A qué hora se conocerá al nuevo DT de Colo Colo?
Luís Felipe Labrín
Llévatelo:

Este sábado será clave para Colo Colo, ya que según lo prometido por la dirigencia se dará a conocer al nuevo entrenador del elenco albo, luego de la reunión de directorio de Blanco y Negro en el estadio Monumental.

⏱️ ¿A qué hora conoceremos al nuevo DT de Colo Colo?

Durante esta mañana se reunirán los directores de Blanco y Negro, por lo que se espera que cerca de las 12:00 horas tengamos la oficialización del nuevo director técnico de Colo Colo.

⚽ ¿Quién será el nuevo DT de Colo Colo?

El nuevo DT de Colo Colo será Fernando Ortiz, nombre que a inicios de semana no tenía mucha ventaja sobre el resto de los candidatos. No obstante, tras la negativa de Gustavo Quinteros y su gran presentación ante la dirigencia alba, finalmente se pondrá el buzo en el estadio Monumental.

🧐 ¿Quién es Fernando Ortiz, nuevo DT de Colo Colo?

Fernando Ortiz es un argentino de 47 años, que tiene experiencia como DT en Paraguay México, dirigiendo a Sol de América, Sportivo Luqueño, Club América, Monterrey y Santos Laguna

Tiene un estilo de juego ofensivo y promueve con frecuencia a jugadores formados en el club. Además, tiene una disciplina de trabajo importante: en América llegaba a trabajar a las 05:30 am, en algunas ocasiones.

Como jugador defendió clubes grandes en Argentina, como Boca Juniors y Racing. También estuvo en España (Mallorca B) y México.

🔗 ¿Dónde saber más de Colo Colo?

Para saber más de Colo Colo debes acceder a nuestro sitio Al Aire Libre.

Temas #Deportes #Fútbol #Colo Colo

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
Más de Colo Colo