¿A qué hora se conocerá al nuevo DT de Colo Colo?
Fernando Ortiz será el nuevo DT de Colo Colo.
Este sábado será clave para Colo Colo, ya que según lo prometido por la dirigencia se dará a conocer al nuevo entrenador del elenco albo, luego de la reunión de directorio de Blanco y Negro en el estadio Monumental.
⏱️ ¿A qué hora conoceremos al nuevo DT de Colo Colo?
Durante esta mañana se reunirán los directores de Blanco y Negro, por lo que se espera que cerca de las 12:00 horas tengamos la oficialización del nuevo director técnico de Colo Colo.
⚽ ¿Quién será el nuevo DT de Colo Colo?
El nuevo DT de Colo Colo será Fernando Ortiz, nombre que a inicios de semana no tenía mucha ventaja sobre el resto de los candidatos. No obstante, tras la negativa de Gustavo Quinteros y su gran presentación ante la dirigencia alba, finalmente se pondrá el buzo en el estadio Monumental.
🧐 ¿Quién es Fernando Ortiz, nuevo DT de Colo Colo?
Fernando Ortiz es un argentino de 47 años, que tiene experiencia como DT en Paraguay México, dirigiendo a Sol de América, Sportivo Luqueño, Club América, Monterrey y Santos Laguna
Tiene un estilo de juego ofensivo y promueve con frecuencia a jugadores formados en el club. Además, tiene una disciplina de trabajo importante: en América llegaba a trabajar a las 05:30 am, en algunas ocasiones.
Como jugador defendió clubes grandes en Argentina, como Boca Juniors y Racing. También estuvo en España (Mallorca B) y México.
🔗 ¿Dónde saber más de Colo Colo?
