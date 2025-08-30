¿A qué hora se conocerá al nuevo DT de Colo Colo?

Este sábado será clave para Colo Colo, ya que según lo prometido por la dirigencia se dará a conocer al nuevo entrenador del elenco albo, luego de la reunión de directorio de Blanco y Negro en el estadio Monumental.

⏱️ ¿A qué hora conoceremos al nuevo DT de Colo Colo?

Durante esta mañana se reunirán los directores de Blanco y Negro, por lo que se espera que cerca de las 12:00 horas tengamos la oficialización del nuevo director técnico de Colo Colo.

⚽ ¿Quién será el nuevo DT de Colo Colo?

El nuevo DT de Colo Colo será Fernando Ortiz, nombre que a inicios de semana no tenía mucha ventaja sobre el resto de los candidatos. No obstante, tras la negativa de Gustavo Quinteros y su gran presentación ante la dirigencia alba, finalmente se pondrá el buzo en el estadio Monumental.

🧐 ¿Quién es Fernando Ortiz, nuevo DT de Colo Colo?

Fernando Ortiz es un argentino de 47 años, que tiene experiencia como DT en Paraguay México, dirigiendo a Sol de América, Sportivo Luqueño, Club América, Monterrey y Santos Laguna

Tiene un estilo de juego ofensivo y promueve con frecuencia a jugadores formados en el club. Además, tiene una disciplina de trabajo importante: en América llegaba a trabajar a las 05:30 am, en algunas ocasiones.

Como jugador defendió clubes grandes en Argentina, como Boca Juniors y Racing. También estuvo en España (Mallorca B) y México.

🔗 ¿Dónde saber más de Colo Colo?

