Alan Saldivia vuelve a tener una oportunidad para salir de Colo Colo: Oferta sobre la mesa

Colo Colo empieza a enfocarse de lleno en lo que será el Superclásico 198 ante U de Chile este domingo 31 de agosto, pero a la par de ello en Macul vuelven a poner atención en una posible salida que puede sufrir el plantel, la del uruguayo Alan Saldivia.

Pese a que no hace muchos días atrás el zaguero tuvo la chance concreta de emigrar hacia la MLS, aquel traspaso finalmente no se materializó y todo hacía indicar que se mantendría en Colo Colo al menos hasta este fin de temporada.

Sin embargo, este viernes se conoció de una nueva oferta por Saldivia, proveniente desde Brasil, y que volverá a poner la discusión en Blanco y Negro por si dejarlo partir o retenerlo en Macul.

◾️ Desde Brasil vienen a la carga con una oferta concreta por Saldivia

La fallida negociación que hubo con el Houston Dynamo no fue la primera oferta que llega en estos últimos meses por Alan Saldivia, ya que desde Brasil mismo también habían manifestado su interés por el jugador.

Sao Paulo fue uno de los interesados por el uruguayo y también Vasco da Gama. De hecho, es este último club el que vuelve a la carga por el defensor central de 23 años.

"Alan Saldivia podría dejar Colo-Colo. Llegó una oferta del Vasco de Gama. La propuesta es un préstamo con opción de compra obligatoria por el 70% del pase. El jugador hoy no entrenó a la espera de lo que pueda resolver mañana el directorio de ByN", detalló el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN sobre esta nueva oferta desde el elenco del Gigante da Colina.

❌ Colo Colo ya rechazó hace poco tiempo una oferta de Vasco por Saldivia

Hace poco más de 1 mes ya se había conocido de una oferta que envió Vasco da Gama a Colo Colo por Saldivia, la que en ese entonces fue rechazada por Blanco y Negro.

Esto, porque la propuesta del conjunto de Río de Janiero consistía en un traspaso definitivo por 950 mil dólares, cifra muy alejada a la cláusula de salida que tiene el jugador de 4 millones por el 70% de su pase.

📊 Los números de Alan Saldivia en Colo Colo

🏟️ 94 partidos jugados

⚽ 0 goles

✅ 3 asistencias

⏰ 7.887' minutos jugados

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U de Chile?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará el próximo domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

Fecha: Domingo 31 de agosto

Hora: 15:00 horas

Estadio: Monumental

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

