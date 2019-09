Barticciotto: Queremos acercarnos lo más posible al trabajo que se hace en Brasil con los estadios

El rostro del proyecto de remodelación del Estadio Monumental, Marcelo Barticciotto, comentó sobre la visita que realizaron a diferentes estadios de Brasil para tomar ideas en favor de Colo Colo que "analizaron muchos aspectos" para aplicarlos en Macul.

"Queremos acercarnos lo más posible al trabajo que se hace en Brasil con los estadios porque es algo impresionante, desde la infraestructura hasta la modernidad. Analizamos muchas cosas para lograr lo mismo en un futuro en Colo Colo", señaló el comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa en nuestra transmisión de este sábado.

De igual forma, el ídolo del "Cacique" advirtió que: "Son estadios monstruosos. Vimos también las instalaciones donde entrenan equipos como Palmeiras y Corinthians y hay una diferencia abismal con lo que se encuentra en Chile".

"Tiene una inmensidad de elementos que no hay en los clubes de acá. En Brasil también se preocupan de la parte social donde hay equipos con más de 100 mil socios. Los modelos que ellos han emulado vienen de Europa, por eso el inmenso trabajo que han logrado", subrayó.

Por último, Barticcioto declaró que: "En estos momentos Chile no tiene ese tipo de estadios, pero esperemos que pronto se de algo parecido. Queremos buscar inversores para tener un estadio de nivel mundial".

"No tenemos estadios con niveles de estándar internacional y finalmente de lograrse será benéfico no solo para el club, si no que para todo el país", concluyó.