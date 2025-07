"Cada vez estamos peor": ExDT de Colo Colo le pega duro a Almirón

Jorge Almirón está muy cuestionado en Colo Colo: La derrota por 2-0 en el clásico ante U. Católica revivió los fantasmas en el Cacique y pese a que fue ratififcado en su cargo por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, el Superclásico dirá mucho sobre su continuidad.

En medio de esto, un extécnico del Cacique le cayó duro al estratega albo, por su planificación y por las vacaciones que se tomó el equipo hace algunos días.

🗣️ ExDT de Colo Colo criticó a Jorge Almirón

Se trata de Gualberto Jara, quien estuvo en dos períodos en el primer equipo de Colo Colo como interino (2009 y 2020), otro más siendo ayudante de Gustavo Benítez en grandes campañas (1995-1998) y un largo tiempo en las series menores albas.

Jara señaló en Bolavip: "Mal, mal, mal, peor ya no podemos estar. Yo no vi nada, no vi un equipo que intente, un equipo con un poco de vergüenza, un equipo sin mística, no se vio nada, ninguna jugada. No llegué a contabilizar en el primer tiempo dos llegadas claras de gol. Cada vez estamos peor".

"Estos dos partidos eran claves si es que todavía seguimos aspirando a llegar al campeonato, porque no podía estar de vuelta a la cima, pero ya perdemos uno y en esta situación la esperanza es muy poca para poder pensar en que podemos ganar a la U y seguir sumando puntos para tratar de alcanzar los primeros lugares", añadió.

📅 ¿Cuándo juegan U de Chile vs Colo Colo?

📅 Fecha: Sábado 12 de julio

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Nacional

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Colo Colo.