¿Cantaría para la U? "Pailita" reconoció ser hincha de Colo Colo

El reconocido cantante urbano "Pailita" reveló que es hincha de Colo Colo en el fútbol chileno y envió un picante mensaje a su equipo archirrival, Universidad de Chile.

"Soy del Colo. Desde siempre, de chiquitito, desde que nací", aseguró el músico en diálogo con el programa Sin Editar de la plataforma 24 horas.

Además, dejó en claro qué hará si algún día es contactado por trabajo por la U: "No iría. La gente lo ve muy mal. La plata no es todo. Si soy del Colo, por qué me pondría una camiseta de otro equipo".