Carlos Caszely: Fue un error sacar a Mario Salas

El ex delantero y símbolo de Colo Colo Carlos Caszely comentó el presente del elenco albo y aseguró que fue un error sacar de la banca técnica a Mario Salas, y adelantó que el elenco albo, con suerte podrá pasar una ronda en la Copa Libertadores.

"Me pareció malo (el proceso de búsqueda de técnico). Primero, no debieron sacar a Mario, porque cualquiera que viniera, habría dicho que el plantel no lo había armado él, que estaba mal preparado físicamente, que estaba mal armado... Cualquiera que hubiese llegado tenía muchas excusas para justificarse si no le iba bien", dijo el ex goleador en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

Añadió que la foto que se tomaron los dirigentes albos en un avión en Brasil antes de charlar con Luiz Felipe Scolari fue un error.

"Fue muy irrisoria la foto de Harold (Mayne-Nicholls), (Aníbal) Mosa y (Marcelo) Espina en el avión... Hay nueve personas en la gerencia técnica, y son demasiadas personas a la hora de tomar decisiones. Quizás debió viajar primero Espina, y cuando estuviera todo cerrado, Mosa con Harold", comentó Caszely, quien de igual manera se mostró contrario a lo que hubiese sido la llegada del brasileño.

"No puedes hacer un proceso como el 60-40 (qque busca tener un 60 por ciento de jugadores) para 2025 y traer a Scolari. Es imposible en Colo Colo, porque tienes que ganar o ganar, y no puedes esperar. Scolari no iba a trabajar con cadetes, porque él se preocupa de hacer equipos grandes. El no iba a venir a Santiago a ver qué le podía tocar", manifestó el otrora goleador de la Roja, quien fue franco a la hora de analizar al cuadro albo en Copa Libertadores.

"A nivel internacional, no tiene nada que hacer. Colo Colo no tiene ninguna opción de campeonar, quizás puede pasar una ronda, pero más allá de eso, no nos engañemos, el equipo no está en condiciones de jugar la final de la Copa", expresó.